C’est l’une des sensa­tions de la semaine. Issue des quali­fi­ca­tions du WTA 250 de Memphis, Kristina Liutova (229e mondiale) a réussi à rallier la finale du tournoi améri­cain. Inconnue du grand public, la Russe de 16 ans s’est assu­ré­ment fait un nom sur la planète tennis.

Contre Darja Vidmanova (112e mondiale), elle tentera de décro­cher le titre le plus impor­tant de sa jeune carrière. Coup d’envoi ce dimanche 19 h 30, heure française.

LA PREMIÈRE 2010 EN FINALE D’UN TOURNOI WTA 🤯



229e mondiale à 16 ans, Kristina Liutova pour­suit sa folle semaine en sortant Elvina Kalieva (7−5, 6–1) au WTA 250 de Memphis et devient la plus jeune fina­liste du circuit depuis Coco Gauff en 2019. 💎 pic.twitter.com/fhUn0mihPC — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 1, 2026

Son joli parcours la place en belle compa­gnie, Liutova devient la plus jeune fina­liste du circuit depuis une certaine Coco Gauff, cham­pionne à Linz (Autriche) en 2019. Reste à savoir si elle connaîtra la même trajec­toire que la double cham­pionne en Grand Chelem.