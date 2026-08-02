C’est l’une des sensations de la semaine. Issue des qualifications du WTA 250 de Memphis, Kristina Liutova (229e mondiale) a réussi à rallier la finale du tournoi américain. Inconnue du grand public, la Russe de 16 ans s’est assurément fait un nom sur la planète tennis.
Contre Darja Vidmanova (112e mondiale), elle tentera de décrocher le titre le plus important de sa jeune carrière. Coup d’envoi ce dimanche 19 h 30, heure française.
LA PREMIÈRE 2010 EN FINALE D’UN TOURNOI WTA 🤯— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 1, 2026
229e mondiale à 16 ans, Kristina Liutova poursuit sa folle semaine en sortant Elvina Kalieva (7−5, 6–1) au WTA 250 de Memphis et devient la plus jeune finaliste du circuit depuis Coco Gauff en 2019. 💎 pic.twitter.com/fhUn0mihPC
Son joli parcours la place en belle compagnie, Liutova devient la plus jeune finaliste du circuit depuis une certaine Coco Gauff, championne à Linz (Autriche) en 2019. Reste à savoir si elle connaîtra la même trajectoire que la double championne en Grand Chelem.
Publié le dimanche 2 août 2026 à 10:31