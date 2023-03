Lors de son premier tour Camila Giorgi avait déjà fait parler d’elle avec un jet de raquette de toute beauté. Cette fois, lors de la poignée de main après sa défaite cuisante face à Azarenka (3−6, 1–6), on a frôlé le drame. Comme le confirme les images, on a l’im­pres­sion que Camila veut presque donner une gifle à son adver­saire du jour, voir plus.

Décidément après celle de Trevisan hier, le tournoi de Miami est parti sur les chapeaux de roues.