Après son mauvais geste en direc­tion d’un ramas­seur de balles lors de sa défaite à Indian Wells, Iga Swiatek s’est logi­que­ment retrouvée sous le feu des critiques. Au micro d’Eurosport, l’an­cien numéro 2 mondial Alex Corretja a pris la défense de la quin­tuple lauréate en Grand Chelem, parti­cu­liè­re­ment tendue sur le court ces derniers temps.

« Ça me fait de la peine pour elle, parce que c’est une fille adorable. C’est une super joueuse, mais elle est aussi très sensible. On sent bien qu’elle souffre de tout ce que l’on peut dire sur elle. Et je comprends tota­le­ment son ressenti. Je la soutiens parce que, je pense que c’est quel­qu’un d’en­tier et de sincère. Je trouve ça bien qu’elle en parle publi­que­ment comme ça, qu’elle dise comment elle vit ça. »