La Canadienne est présente à Miami. Et après un début de saison poussif, Bianca espère vrai­ment pouvoir enfin et réaliser enfin de belles choses et confirmer sur le court ce qu’elle ressent à l’en­trai­ne­ment : « Comme tous les athlètes profes­sion­nels, je vis avec la douleur et je sais que les bles­sures font aussi partie d’une carrière. Je sais que je ne suis pas la seule dans cette situa­tion. Maintenant, je sens aussi que je suis en forme, que je peux enfin faire quelque chose de bien, que j’en ai les moyens. J’aime me fixer des objec­tifs élevés tout en n’ou­bliant pas à prendre du plaisir sur le court car c’est essen­tiel à mon épanouissement »