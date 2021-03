Bianca Andreescu est de retour ! La lauréate de l’US Open 2019, qui avait tant impres­sionné les obser­va­teurs de par sa menta­lité et son niveau de jeu, s’est quali­fiée pour les quarts de finale à Miami après une année 2020 galère marquée par les nombreuses bles­sures. Depuis, la Canadienne a pris le temps de se soigner et elle semble bel et bien de retour à un très haut niveau après sa victoire sur Garbine Muguruza, 13e joueuse mondial et récente lauréate du tournoi de Dubai (3–6, 6–3, 6–2).

« C’est très impor­tant pour moi d’avoir gagné ce match. J’ai ressenti cette émotion parti­cu­lière pendant le match quand je me suis rendue compte j’étais revenue, que mon tennis était de retour là où je le souhai­tais, après avoir traversé une période diffi­cile pendant si long­temps. Je suis très heureuse d’avoir trouvé des solu­tions tactiques à la volée, d’avoir changé mon plan de match et d’avoir continué à me battre. Je savais comment mettre plus de pres­sion que d’ha­bi­tude en forçant Garbine à jouer beau­coup côté revers. J’ai dû me battre très fort, mais cette victoire me fait voir que je suis de retour à ce niveau où je suis capable de battre les meilleures joueuses même sans être à mon meilleur niveau, et que je peux inverser le match, quel que soit le contexte », a déclaré Andreescu en pleine confiance après ces trois victoires de rang.

Pour une place en demi‐finales, Bianca affron­tera la redou­table espa­gnole Sorribes Tormo, tombeuse de Ons Jabeur en huitièmes.