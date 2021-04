Bianca est bien de retour. Elle vient de livrer trois combats incroyables en trois sets face à trois joueuses de style diffé­rent (NDLR : Muguruza, Sarra Sorribes Tormo, Sakkari).

On a donc retrouvé la grande cham­pionne qui avait rayonné sur Flushing Meadows en 2019. Maintenant, un nouveau défi attend la Canadienne, et elle est prête à la relever ce chal­lenge : « Je suis très heureuse de cette victoire. Physiquement, je me sens bien malgré la dureté du jeu. Ce fut un long match, mais les points n’étaient pas aussi éprou­vant comparés au duel contre Sorribes. Maintenant, il faut pouvoir bien me reposer et à pouvoir être prête pour la finale de samedi. Je voulais pouvoir me donner la chance d’af­fronter Ashleigh. Je sais que ce sera un match très diffi­cile, car elle joue à un haut niveau et elle voudra certai­ne­ment quitter Miami en tant que cham­pionne. Pour moi, pouvoir gagner le tournoi serait incroyable. Je me sens en confiance et j’es­père pouvoir tout donner en finale pour pouvoir y parvenir » a conclu Andreescu