Bianca Andreescu est vrai­ment de retour. Qualifiée pour le dernier carré à Miami après une saison 2020 tota­le­ment blanche marquée par les bles­sures, la lauréate de l’US Open 2019 est extrè­me­ment fière de son parcours.

« Vu comment j’étais il y a un an, j’ai dépassé toutes mes attentes. Je sais de quoi je suis capable et ce résultat ne me surprend pas car je me consi­dère une personne qui se bat pour tout ce qu’elle entre­prend. Je n’aban­donne jamais, même en pensant à la diffi­culté que cela pour­rait être. Je suis très fière de la façon dont les choses se sont dérou­lées pour moi ce soir. Sara (Torribes Tormo) est une joueuse très diffi­cile et je suis sûr que nous la verrons souvent lors des grands tour­nois sur les années à venir. »