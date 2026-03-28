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Aryna Sabalenka à Gauff après l’avoir battue en finale : « Coco, tu es telle­ment douée pour les discours que, honnê­te­ment, je ne sais pas quoi dire d’autre »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 19�12025

En rempor­tant consé­cu­ti­ve­ment les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami, Aryna Sabalenka est devenue la cinquième à réussir le pres­ti­gieux « Sunshine Double ».

Lors de la céré­monie de remise des prix, la numéro 1 mondiale a tenu à saluer son adver­saire du jour, Coco Gauff, qu’elle devance désor­mais dans leurs confron­ta­tions directes (7−6).

« Coco, tu es telle­ment douée pour les discours que, honnê­te­ment, je ne sais pas quoi dire d’autre. Je voudrais commencer par toi. Tu es une battante. Tu me pousses aussi à donner le meilleur de moi‐même pour devenir une meilleure joueuse. J’aime notre riva­lité. Tu es incroyable. Je suis heureuse de te revoir en finale. J’espère vrai­ment en disputer beau­coup d’autres. Félicitations à toi et à ton équipe pour ce travail incroyable. »

Publié le samedi 28 mars 2026 à 23:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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