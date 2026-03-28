En remportant consécutivement les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami, Aryna Sabalenka est devenue la cinquième à réussir le prestigieux « Sunshine Double ».
Lors de la cérémonie de remise des prix, la numéro 1 mondiale a tenu à saluer son adversaire du jour, Coco Gauff, qu’elle devance désormais dans leurs confrontations directes (7−6).
Aryna Sabalenka after beating Coco Gauff in the Miami final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026
“Coco, you’re so good in speeches I honestly don’t know what else to say. 😂 I wanna start with you. You’re a fighter. You also push me so hard to be a better player. I like our rivalry. You’re incredible. I’m happy to… pic.twitter.com/xaQQASIY2M
« Coco, tu es tellement douée pour les discours que, honnêtement, je ne sais pas quoi dire d’autre. Je voudrais commencer par toi. Tu es une battante. Tu me pousses aussi à donner le meilleur de moi‐même pour devenir une meilleure joueuse. J’aime notre rivalité. Tu es incroyable. Je suis heureuse de te revoir en finale. J’espère vraiment en disputer beaucoup d’autres. Félicitations à toi et à ton équipe pour ce travail incroyable. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 23:22