En rempor­tant consé­cu­ti­ve­ment les WTA 1000 d’Indian Wells et Miami, Aryna Sabalenka est devenue la cinquième à réussir le pres­ti­gieux « Sunshine Double ».

Lors de la céré­monie de remise des prix, la numéro 1 mondiale a tenu à saluer son adver­saire du jour, Coco Gauff, qu’elle devance désor­mais dans leurs confron­ta­tions directes (7−6).

Aryna Sabalenka after beating Coco Gauff in the Miami final :



“Coco, you’re so good in speeches I honestly don’t know what else to say. 😂 I wanna start with you. You’re a fighter. You also push me so hard to be a better player. I like our rivalry. You’re incre­dible. I’m happy to… pic.twitter.com/xaQQASIY2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026

« Coco, tu es telle­ment douée pour les discours que, honnê­te­ment, je ne sais pas quoi dire d’autre. Je voudrais commencer par toi. Tu es une battante. Tu me pousses aussi à donner le meilleur de moi‐même pour devenir une meilleure joueuse. J’aime notre riva­lité. Tu es incroyable. Je suis heureuse de te revoir en finale. J’espère vrai­ment en disputer beau­coup d’autres. Félicitations à toi et à ton équipe pour ce travail incroyable. »