Accueil WTA WTA - Miami

Aryna Sabalenka et Elena Rybakina ne se quittent plus : « Je ne vois aucune diffé­rence entre l’af­fronter en quarts de finale, en demi‐finales ou en finale »

Par
Thomas S
-
410

C’est en train de devenir l’une des riva­lités les plus passion­nantes du tennis féminin de ces dernières années.

Aryna Sabalenka et Elena Rybakina vont en effet se retrouver pour la 17e fois de leur carrière, déjà la septième fois en moins d’un an et la troi­sième en 2026, ce vendredi en demi‐finales du WTA 1000 de Miami. 

Si la numéro 1 mondiale reste sur une victoire capi­tale en finale à Indian Wells, elle n’a pas oublié ses deux revers en finale du Masters 2025 et de l’Open d’Australie 2026. Logique donc que la Biélorusse voit ce nouveau duel comme un véri­table défi. 

« Je ne vois aucune diffé­rence entre l’af­fronter en quarts de finale, en demi‐finales ou en finale. Pour moi, c’est simple­ment l’oc­ca­sion de m’amé­liorer, car je sais que les matchs contre elle sont diffi­ciles. Ce sont des matchs où il faut donner le meilleur de soi‐même et se battre pour chaque point. Je suis super enthou­siaste. Je préfé­re­rais que nous nous affron­tions en finale, car je pense que c’est là que toute l’attention se concentre et que c’est le dernier effort décisif. J’apprécie notre riva­lité et nos affron­te­ments. J’aime vrai­ment ça parce que nous nous pous­sons mutuel­le­ment à nos limites, et j’ai l’impression que ce genre de match fait de moi une meilleure joueuse, et c’est là que je progresse réel­le­ment », a déclaré Sabalenka en confé­rence de presse après sa victoire en quarts contre la locale, Hailey Baptiste (6−4, 6–4).

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.