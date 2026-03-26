C’est en train de devenir l’une des riva­lités les plus passion­nantes du tennis féminin de ces dernières années.

Aryna Sabalenka et Elena Rybakina vont en effet se retrouver pour la 17e fois de leur carrière, déjà la septième fois en moins d’un an et la troi­sième en 2026, ce vendredi en demi‐finales du WTA 1000 de Miami.

Si la numéro 1 mondiale reste sur une victoire capi­tale en finale à Indian Wells, elle n’a pas oublié ses deux revers en finale du Masters 2025 et de l’Open d’Australie 2026. Logique donc que la Biélorusse voit ce nouveau duel comme un véri­table défi.

« Je ne vois aucune diffé­rence entre l’af­fronter en quarts de finale, en demi‐finales ou en finale. Pour moi, c’est simple­ment l’oc­ca­sion de m’amé­liorer, car je sais que les matchs contre elle sont diffi­ciles. Ce sont des matchs où il faut donner le meilleur de soi‐même et se battre pour chaque point. Je suis super enthou­siaste. Je préfé­re­rais que nous nous affron­tions en finale, car je pense que c’est là que toute l’attention se concentre et que c’est le dernier effort décisif. J’apprécie notre riva­lité et nos affron­te­ments. J’aime vrai­ment ça parce que nous nous pous­sons mutuel­le­ment à nos limites, et j’ai l’impression que ce genre de match fait de moi une meilleure joueuse, et c’est là que je progresse réel­le­ment », a déclaré Sabalenka en confé­rence de presse après sa victoire en quarts contre la locale, Hailey Baptiste (6−4, 6–4).