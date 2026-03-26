C’est en train de devenir l’une des rivalités les plus passionnantes du tennis féminin de ces dernières années.
Aryna Sabalenka et Elena Rybakina vont en effet se retrouver pour la 17e fois de leur carrière, déjà la septième fois en moins d’un an et la troisième en 2026, ce vendredi en demi‐finales du WTA 1000 de Miami.
Si la numéro 1 mondiale reste sur une victoire capitale en finale à Indian Wells, elle n’a pas oublié ses deux revers en finale du Masters 2025 et de l’Open d’Australie 2026. Logique donc que la Biélorusse voit ce nouveau duel comme un véritable défi.
« Je ne vois aucune différence entre l’affronter en quarts de finale, en demi‐finales ou en finale. Pour moi, c’est simplement l’occasion de m’améliorer, car je sais que les matchs contre elle sont difficiles. Ce sont des matchs où il faut donner le meilleur de soi‐même et se battre pour chaque point. Je suis super enthousiaste. Je préférerais que nous nous affrontions en finale, car je pense que c’est là que toute l’attention se concentre et que c’est le dernier effort décisif. J’apprécie notre rivalité et nos affrontements. J’aime vraiment ça parce que nous nous poussons mutuellement à nos limites, et j’ai l’impression que ce genre de match fait de moi une meilleure joueuse, et c’est là que je progresse réellement », a déclaré Sabalenka en conférence de presse après sa victoire en quarts contre la locale, Hailey Baptiste (6−4, 6–4).
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 14:44