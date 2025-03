Battue ce dimanche par Mirra Andreeva en finale du WTA 1000 d’Indian Wells alors qu’elle avait pour­tant empoché le premier set, Aryna Sabalenka ne semble pas trop rancu­nière. De passage devant la presse avant ses débuts sur le tournoi de Miami, la Biélorusse a eu des mots très sympa­thiques pour sa collègue et rivale.

« Elle a clai­re­ment amélioré son jeu comme le montre ses résul­tats. Elle se déplace bien, sert bien et frappe de superbes coups. Elle a du toucher et a vrai­ment gagné en matu­rité. Elle est vrai­ment très rapide grâce à ses résul­tats et à ses progrès dans son jeu, malgré sa jeunesse. Je ne peux pas prédire quand elle deviendra lauréate d’un Grand Chelem ou deviendra numéro 1 mondiale, mais elle le sera certai­ne­ment. Je la côtoie depuis qu’elle a 15, 16, 17 ans. Mais j’ai déjà hâte de notre prochain match et je veux prendre ma revanche. C’est tout simple­ment impres­sion­nant de voir son succès, honnê­te­ment, et oui, elle peut certai­ne­ment être une grande joueuse. »