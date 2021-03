Qualifiée sans trop de soucis pour les huitièmes de finale à Miami après une victoire sur Angelique Kerber (7–5, 6–2), Victoria Azarenka va défier la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty pour une place en quarts de finale. Lors de la confé­rence de presse d’après match, la Biélorusse a déclaré être une fan du jeu de l’Australienne. Un bel hommage.

« Je suis contente de la victoire. Ce fut un match très diffi­cile dans lequel j’ai dû surmonter un léger désa­van­tage dans le premier set. J’ai joué chaque point avec une énergie posi­tive et je ne me suis pas effon­drée quand les choses n’al­laient pas bien. J’ai essayé de trouver mon rythme et quand je l’ai fait, j’ai réussi à inverser la tendance, la situa­tion et prendre le set et le match avec moi », a déclaré Vika avant d’évo­quer sa future adver­saire : « C’est une joueuse très talen­tueuse. Je l’ai toujours admirée pour sa façon de jouer et la varia­bi­lité de son jeu. »