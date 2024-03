Si Paula Badosa n’a jamais aimé affronter sa meilleure amie Aryna Sabalenka, elle va cette fois devoir le faire dans des circons­tances très parti­cu­lières, ce jeudi au deuxième tour du WTA 1000 de Miami.

Interrogée en confé­rence de presse au sujet du décès du compa­gnon de la Biélorusse, qui se serait suicidé en sautant d’un balcon, l’Espagnole a fait part de son inconfort.

« Je ne veux pas parler de ce qui s’est passé, c’est l’une de mes meilleures amies. J’ai parlé avec elle hier (mardi) pendant un bon moment, et ce matin de même. Je sais ce qu’elle traverse, je suis au courant de toute la situa­tion, de tout ce qui se passe. C’est aussi un choc pour moi de vivre tout cela, après tout c’est ma meilleure amie et je ne veux pas qu’elle souffre. C’est une situa­tion très compli­quée. En même temps, c’est incon­for­table de l’af­fronter, mais je ne veux pas en parler parce que j’ai dit que je ne le ferais pas. C’est ma meilleure amie et je lui ai promis. Je vais conti­nuer ainsi, je suis désolée. »