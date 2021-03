Alors que le WTA 1000 de Miami débu­tera un jour plus tôt que le Masters 1000 des hommes (du 23 mars au 3 avril), le tirage au sort a déjà eu lieu et il n’a pas été clément avec nos joueuses fran­çaises. Elles sont pour le moment seule­ment quatre à être présentes dans le tableau prin­cipal, en atten­dant la pres­ta­tion d’Océane Dodin lors des qualifications.

Ainsi, Alizé Cornet affron­tera dès le premier tour Svetlana Kuznetsova, récente demi‐finaliste à Saint‐Pétersbourg tandis que Caroline Garcia sera opposée à une joueuse quali­fiée, avant de défier la numéro 3 mondiale Simona Halep au deuxième tour, en cas de victoire. Kristina Mladenovic a hérité de l’Américaine Danielle Collins alors que Fiona Ferro jouera d’en­trée face à la Chinoise Saisai Zheng avant une confron­ta­tion face à la 6e mondiale Karolina Pliskova. Cela pouvait diffi­ci­le­ment être pire pour nos Tricolores.

Du côté des favo­rites, on retrouve forcé­ment la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. Exemptée de premier tour, l’Australienne jouera ensuite une quali­fiée avant de retrouver Ostapenko ou Riske. En quarts, elle pour­rait affronter Victoria Azarenka ce qui serait une magni­fique affiche. Tête de série numéro 2, Naomi Osaka sera parti­cu­liè­re­ment attendue en Floride après son titre sur l’Open d’Australie. Potapova et Tomljanovic l’at­tendent au deuxième tour avant une poten­tielle confron­ta­tion en huitièmes face à Putintseva, et Mertens en quarts.

On gardera forcé­ment un œil sur Garbine Muguruza, récem­ment titrée à Dubai, Sofia Kenin, Bianca Andreescu, Jessica Pegula ou encore Iga Swiatek. Pour décou­vrir l’in­té­gra­lité du tableau dans le détail, rendez‐vous ICI.