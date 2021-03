Ashleigh Barty est une petite rescapée. Menée 5–2 dans l’ul­time manche lors de son premier match sur le WTA 1000 de Miami face à la Tchèque Kucova, la numéro 1 mondiale a même sauvé une balle de match avant de fina­le­ment l’emporter 7–5 dans le dernier set (6–3, 4–6, 7–5 en 2h30 de jeu). Loin de son meilleur niveau après un voyage érein­tant en prove­nance d’Australie, « Ash » a signé sa victoire avec un doigt sur la tête, comme pour signi­fier que le renon­ce­ment n’est jemais une option.

« La clé ? Ne jamais aban­donner. Vous devez être dans le combat pour avoir une chance et il s’agit d’es­sayer de jouer encore et encore », a déclaré Barty. « Des matchs comme celui‐là sont extrê­me­ment enri­chis­sants, sachant que vous avez fait le travail sur une longue période pour simple­ment dépasser les limites et obtenir le résultat que vous recher­chez. Aujourd’hui, c’était bien plus le combat que le résultat. Chaque fois que vous êtes poussé au bord du gouffre, ces matchs vous apprennent telle­ment sur vous‐même. »