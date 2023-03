Véritable choc du premier tour sur le WTA 1000 de Miami, le duel entre Bianca Andreescu et Emma Raducanu a tourné à l’avan­tage de la Canadienne (6−3, 3–6, 6–2).

En confé­rence de presse d’après match, la Britannique, qui souffre du poignet depuis déjà plusieurs mois, s’est montrée très inquiète par la situation.

« C’est quelque chose qui me préoc­cupe depuis un certain temps, je dois main­te­nant véri­fier mon poignet après le tournoi et voir quelles sont les prochaines étapes. La réalité est que je suis capable de jouer à court terme, mais les solu­tions actuelles ne sont pas viables pour jouer à long terme. Je pense que je fais les choses correc­te­ment, je prends les choses au jour le jour, c’est ce qui me donne confiance. La saison dernière a été diffi­cile et frus­trante à cause des bles­sures, mais au moins cette saison je suis en compé­ti­tion et je m’amuse sur le terrain. »