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Benoît Maylin se lâche : « On a l’im­pres­sion qu’elle chie sur le monde alors qu’elle n’a rien dans son palmarès »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de l’émis­sion « Sans Filet » sur la Winamax TV ce dimanche, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’Américaine de 25 ans, Alycia Parks (105e mondiale), battue en trois sets par sa compa­triote Coco Gauff (3−6, 6–0, 6–1). Extrait : 

« Alycia Parks, c’est la plus grande. Elle est plus grande que que Sabalenka, que Rybakina. Elle a une puis­sance de frappe qui est phéno­mé­nale mais à un moment, qui va lui dire que le tennis, c’est d’es­sayer de mettre la balle dans le court une fois de plus que son adver­saire ? C’est la base du tennis. En marchant, elle devrait être top 30 mais elle fait telle­ment n’im­porte quoi. Je ne sais pas si c’est parce qu’elle est timide… Elle donne l’im­pres­sion de chier sur le monde et je trouve son atti­tude terrible. Si tu gagnes, ok, fais la reine, mais elle n’est même pas demoi­selle d’hon­neur. Il n’y a rien dans son palmarès. Elle a gagné quoi ? Elle avait gagné Lyon en battant Caroline Garcia en finale mais sinon ? Deux fois Angers ! Je pense qu’elle doit rêver d’autre chose. Il n’y a pas quel­qu’un qui peut lui parler ? Calme, redes­cend sur terre, joue, reste humble, va parler avec Rafael Nadal d’hu­mi­lité, bordel. »

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 13:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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