Lors de l’émis­sion « Sans Filet » sur la Winamax TV ce dimanche, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’Américaine de 25 ans, Alycia Parks (105e mondiale), battue en trois sets par sa compa­triote Coco Gauff (3−6, 6–0, 6–1). Extrait :

😡 « Normalement, Alycia Parks devrait être top 30 même en marchant mais elle fait n’im­porte quoi. On a l’im­pres­sion qu’elle chie sur le monde alors qu’elle n’a RIEN dans son palmarès. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/HwDJcRfoO4 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 22, 2026

« Alycia Parks, c’est la plus grande. Elle est plus grande que que Sabalenka, que Rybakina. Elle a une puis­sance de frappe qui est phéno­mé­nale mais à un moment, qui va lui dire que le tennis, c’est d’es­sayer de mettre la balle dans le court une fois de plus que son adver­saire ? C’est la base du tennis. En marchant, elle devrait être top 30 mais elle fait telle­ment n’im­porte quoi. Je ne sais pas si c’est parce qu’elle est timide… Elle donne l’im­pres­sion de chier sur le monde et je trouve son atti­tude terrible. Si tu gagnes, ok, fais la reine, mais elle n’est même pas demoi­selle d’hon­neur. Il n’y a rien dans son palmarès. Elle a gagné quoi ? Elle avait gagné Lyon en battant Caroline Garcia en finale mais sinon ? Deux fois Angers ! Je pense qu’elle doit rêver d’autre chose. Il n’y a pas quel­qu’un qui peut lui parler ? Calme, redes­cend sur terre, joue, reste humble, va parler avec Rafael Nadal d’hu­mi­lité, bordel. »