Lors de l’émission « Sans Filet » sur la Winamax TV ce dimanche, le journaliste Benoît Maylin n’a pas mâché ses mots à l’égard de l’Américaine de 25 ans, Alycia Parks (105e mondiale), battue en trois sets par sa compatriote Coco Gauff (3−6, 6–0, 6–1). Extrait :
😡 « Normalement, Alycia Parks devrait être top 30 même en marchant mais elle fait n’importe quoi. On a l’impression qu’elle chie sur le monde alors qu’elle n’a RIEN dans son palmarès. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 22, 2026
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« Alycia Parks, c’est la plus grande. Elle est plus grande que que Sabalenka, que Rybakina. Elle a une puissance de frappe qui est phénoménale mais à un moment, qui va lui dire que le tennis, c’est d’essayer de mettre la balle dans le court une fois de plus que son adversaire ? C’est la base du tennis. En marchant, elle devrait être top 30 mais elle fait tellement n’importe quoi. Je ne sais pas si c’est parce qu’elle est timide… Elle donne l’impression de chier sur le monde et je trouve son attitude terrible. Si tu gagnes, ok, fais la reine, mais elle n’est même pas demoiselle d’honneur. Il n’y a rien dans son palmarès. Elle a gagné quoi ? Elle avait gagné Lyon en battant Caroline Garcia en finale mais sinon ? Deux fois Angers ! Je pense qu’elle doit rêver d’autre chose. Il n’y a pas quelqu’un qui peut lui parler ? Calme, redescend sur terre, joue, reste humble, va parler avec Rafael Nadal d’humilité, bordel. »
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 13:18