Et si c’était enfin le tournoi déclic pour Caroline Garcia ?

Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 1000 de Miami après sa plus belle victoire depuis très long­temps face à Cori Gauff, 3e joueuse mondiale, la Française, inter­rogée en confé­rence de presse sur son début de saison moyen, a insisté sur l’im­por­tance de trouver un bon équi­libre sans jamais tomber dans une trop grande frustration.

« Parfois, vous n’avez pas tous les résul­tats que vous voulez, et parfois cela peut vous affecter plus ou moins, et vous devez trouver un bon équi­libre et une bonne rela­tion avec le tennis pour bien équi­li­brer entre votre vie profes­sion­nelle et person­nelle. J’ai quand même réussi à passer de bons moments à Indian Wells. Après ma défaite contre Maria (Sakkari), j’étais un peu déprimée, et puis nous avons vu qu’elle jouait bien, nous avons fait un bon entraî­ne­ment, alors mon équipe m’a dit : ‘Tu vois, ce n’est pas si mal’. Ce sont de petits détails. Mais il est évident que nous sommes arrivés ici avec un bon entraî­ne­ment. Mon jeu était là. Je n’avais plus qu’à me lancer et à jouer mes matches. J’ai réussi à le faire un match à la fois. »