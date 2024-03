Si son match a été retardé puis inter­rompu en raison de la météo capri­cieuse à Miami, Caroline Garcia s’est tout de même imposée faci­le­ment face à Viktoriya Tomova (73e), ayant pris la déci­sion d’aban­donner à un jeu de la fin (6−1, 5–2).

Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa quali­fi­ca­tion pour le 3e tour, où elle retrou­vera Naomi Osaka (tombeuse d’Elina Svitolina), la numéro 1 fran­çaise a raconté l’in­ter­mi­nable attente avant de pouvoir entrer sur le court.

« On est arrivés hyper tôt et c’était une erreur (rire). On savait qu’il allait pleu­voir et je ne sais pas pour­quoi on s’est obstinés à vouloir venir à la même heure pour attendre dans le stade. Du coup, on est arrivés à 10 heures pour rien. Même si tu vois qu’il tombe des cordes, on te retarde d’heure en heure et on ne sait rien, au final. On s’est posé, on a regardé une série, on a fait une sieste, joué aux cartes, déjeuné… C’était un peu long, mais on ne pouvait s’en prendre qu’à nous‐même d’être venu si tôt au stade. Même si on a l’ha­bi­tude, ce sont des jour­nées assez épui­santes, en fait. Et puis il y a eu une ouver­ture que personne n’avait vue. Tu joues trois jeux, ça se passe hyper bien et il faut de nouveau arrêter. Heureusement qu’ils ont reporté le match assez vite. »