Dans un article publié ce jour par l’Equipe, Caroline Garcia confirme bien que son podcast comme on l’a toujours évoqué est aussi une forme de thérapie pour elle.

Un « chemin » comme elle le précise après avoir beau­coup donné pour ce sport avec tout ce que cela comporte en terme de force mentale, de décep­tions mais aussi de succès.

« Pendant long­temps, j’ai cru que gagner de grands titres, c’est ce qui me manquait à l’in­té­rieur mais quand j’ai gagné les WTA Finals, le feeling était toujours le même. Je me suis mis dans un tunnel qui n’était pas forcé­ment sain. J’ai souvent eu l’im­pres­sion que je n’avais pas trop construit mon iden­tité en dehors de la joueuse de tennis et que j’étais inca­pable de faire quelque chose à côté. Le podcast, voir comment ça grandit, les rela­tions qui se déve­loppent avec les joueurs et joueuses, ça me donne de la confiance et ça m’aide dans mon chemin »