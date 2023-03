Récemment de passage sur Eurosport pour évoquer l’ac­tua­lité du tennis féminin et du WTA 1000 de Miami, Chris Evert a tenu à insister sur le premier tour explosif et très attendu prévu entre Emma Raducanu et Bianca Andreescu (un duel à suivre à partir de 17h, heure française).

« Quand j’ai vu le tirage au sort et que Raducanu devait jouer contre Andreescu, je me suis dit ‘oh, ça va être un feu d’ar­ti­fice’. Ce sont deux joueuses qui ont un poten­tiel énorme. Elles ont gagné des tour­nois majeurs, elles jouent au premier tour, elles essaient de retrouver leur jeu – pas seule­ment physi­que­ment, mais aussi pour retrouver cette confiance, cette menta­lité de cham­pionnes et pour essayer de retrouver le niveau de jeu qu’elles avaient quand elles gagnaient des tour­nois majeurs. C’est formi­dable pour les spec­ta­teurs. C’est une grande attrac­tion. Ce sera un match passion­nant. Je sais que je serai là pour le regarder, mais c’est aussi dommage pour elles parce qu’elles ont besoin de matchs plus faciles pour retrouver leur confiance. Je pense que cela en dit long sur le tennis féminin, sur la profon­deur et sur le nombre de très bonnes joueuses. »