Lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite en trois sets contre Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 4–6, 6–3), Coco Gauff n’a pas tari d’éloges à l’égard de la numéro 1 mondiale, cinquième joueuse de l’his­toire à réaliser le « Sunshine Double ».

« C’est incroyable de pouvoir m’exprimer dans ce stade. J’ai grandi en allant voir tous les matchs des Dolphins (équipe de foot­ball améri­cain, ndlr). C’est vrai­ment génial d’être sur cette scène. Je tiens tout d’abord à remer­cier Dieu. Je pense que ces dernières semaines ont été diffi­ciles pour moi, mais il m’a toujours aidée à m’en sortir. Je suis recon­nais­sante d’être ici en finale. Tout le mérite lui revient. Ensuite, Aryna, féli­ci­ta­tions. Nous nous sommes affron­tées à de nombreuses reprises. Nous avons disputé beau­coup de finales. Tu me pousses à devenir une meilleure joueuse. Félicitations pour tous tes succès sur le court et en dehors. Tu es une grande battante. J’espère que nous pour­rons encore nous affronter à de nombreuses reprises, je pense que ce sera le cas. Félicitations à ton équipe égale­ment. C’est toujours un plaisir de discuter avec vous lors du circuit. »

Coco Gauff after losing to Aryna Sabalenka in the Miami final :



“It’s crazy to be able to talk in this stadium. I grew up going to all the Dolphins games. It’s pretty cool to be on this stage. First I’d like to thank God. I think it’s been a tough couple weeks for me, but always… pic.twitter.com/9X6QTZ5Lnh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026

Le respect entre grandes championnes.