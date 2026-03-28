Lors de la cérémonie de remise des prix après sa défaite en trois sets contre Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 4–6, 6–3), Coco Gauff n’a pas tari d’éloges à l’égard de la numéro 1 mondiale, cinquième joueuse de l’histoire à réaliser le « Sunshine Double ».
« C’est incroyable de pouvoir m’exprimer dans ce stade. J’ai grandi en allant voir tous les matchs des Dolphins (équipe de football américain, ndlr). C’est vraiment génial d’être sur cette scène. Je tiens tout d’abord à remercier Dieu. Je pense que ces dernières semaines ont été difficiles pour moi, mais il m’a toujours aidée à m’en sortir. Je suis reconnaissante d’être ici en finale. Tout le mérite lui revient. Ensuite, Aryna, félicitations. Nous nous sommes affrontées à de nombreuses reprises. Nous avons disputé beaucoup de finales. Tu me pousses à devenir une meilleure joueuse. Félicitations pour tous tes succès sur le court et en dehors. Tu es une grande battante. J’espère que nous pourrons encore nous affronter à de nombreuses reprises, je pense que ce sera le cas. Félicitations à ton équipe également. C’est toujours un plaisir de discuter avec vous lors du circuit. »
Coco Gauff after losing to Aryna Sabalenka in the Miami final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026
“It’s crazy to be able to talk in this stadium. I grew up going to all the Dolphins games. It’s pretty cool to be on this stage. First I’d like to thank God. I think it’s been a tough couple weeks for me, but always… pic.twitter.com/9X6QTZ5Lnh
Le respect entre grandes championnes.
Publié le samedi 28 mars 2026 à 23:01