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Coco Gauff à Aryna Sabalenka lors de la céré­monie après leur finale : « Tu me pousses à devenir une meilleure joueuse. Tu es une grande battante »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite en trois sets contre Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 de Miami (6−2, 4–6, 6–3), Coco Gauff n’a pas tari d’éloges à l’égard de la numéro 1 mondiale, cinquième joueuse de l’his­toire à réaliser le « Sunshine Double ».

« C’est incroyable de pouvoir m’exprimer dans ce stade. J’ai grandi en allant voir tous les matchs des Dolphins (équipe de foot­ball améri­cain, ndlr). C’est vrai­ment génial d’être sur cette scène. Je tiens tout d’abord à remer­cier Dieu. Je pense que ces dernières semaines ont été diffi­ciles pour moi, mais il m’a toujours aidée à m’en sortir. Je suis recon­nais­sante d’être ici en finale. Tout le mérite lui revient. Ensuite, Aryna, féli­ci­ta­tions. Nous nous sommes affron­tées à de nombreuses reprises. Nous avons disputé beau­coup de finales. Tu me pousses à devenir une meilleure joueuse. Félicitations pour tous tes succès sur le court et en dehors. Tu es une grande battante. J’espère que nous pour­rons encore nous affronter à de nombreuses reprises, je pense que ce sera le cas. Félicitations à ton équipe égale­ment. C’est toujours un plaisir de discuter avec vous lors du circuit. »

Le respect entre grandes championnes. 

Publié le samedi 28 mars 2026 à 23:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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