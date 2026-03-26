Coco Gauff est une sacrée battante.
Arrivée sur le WTA 1000 de Miami avec une douleur importante au niveau du bras et un service toujours aussi friable, l’Américaine est quand même parvenue à se qualifier pour les demi‐finales.
Non sans mal, certes, avec quatre victoires en trois sets face à Cocciaretto, Parks, Cirstea et Bencic, mais l’actuelle 4e joueuse mondiale a le mérite s’arracher et de tout faire pour progresser, notamment sur cette fameuse faiblesse, qui ne doit pas se transformer en blocage systématique.
« Je travaille dessus, je sais que mon lancer n’est pas aussi régulier que je le voudrais. Sous pression, il faut que j’arrive simplement à mettre la balle en jeu, peu importe si l’adversaire sait où je vais servir. C’est un aspect sur lequel je travaille pour être plus constante, mais j’essaie aussi de faire ce qui me semble le plus naturel. C’est clairement un axe de progression », a déclaré Gauff en conférence de presse avant d’affronter Karolina Muchova pour une première finale en 2026. Une joueuse contre laquelle elle n’a jamais perdu.
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 13:41