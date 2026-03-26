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Coco Gauff, à propos de son gros point faible : « Sous pres­sion, il faut que j’ar­rive simple­ment à mettre la balle en jeu, peu importe si l’ad­ver­saire sait ce que je vais faire »

Par
Thomas S
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 24/03/2026

Coco Gauff est une sacrée battante.

Arrivée sur le WTA 1000 de Miami avec une douleur impor­tante au niveau du bras et un service toujours aussi friable, l’Américaine est quand même parvenue à se quali­fier pour les demi‐finales. 

Non sans mal, certes, avec quatre victoires en trois sets face à Cocciaretto, Parks, Cirstea et Bencic, mais l’ac­tuelle 4e joueuse mondiale a le mérite s’ar­ra­cher et de tout faire pour progresser, notam­ment sur cette fameuse faiblesse, qui ne doit pas se trans­former en blocage systématique. 

« Je travaille dessus, je sais que mon lancer n’est pas aussi régu­lier que je le voudrais. Sous pres­sion, il faut que j’ar­rive simple­ment à mettre la balle en jeu, peu importe si l’ad­ver­saire sait où je vais servir. C’est un aspect sur lequel je travaille pour être plus constante, mais j’es­saie aussi de faire ce qui me semble le plus naturel. C’est clai­re­ment un axe de progres­sion », a déclaré Gauff en confé­rence de presse avant d’af­fronter Karolina Muchova pour une première finale en 2026. Une joueuse contre laquelle elle n’a jamais perdu. 

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 13:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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