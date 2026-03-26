Coco Gauff est une sacrée battante.

Arrivée sur le WTA 1000 de Miami avec une douleur impor­tante au niveau du bras et un service toujours aussi friable, l’Américaine est quand même parvenue à se quali­fier pour les demi‐finales.

Non sans mal, certes, avec quatre victoires en trois sets face à Cocciaretto, Parks, Cirstea et Bencic, mais l’ac­tuelle 4e joueuse mondiale a le mérite s’ar­ra­cher et de tout faire pour progresser, notam­ment sur cette fameuse faiblesse, qui ne doit pas se trans­former en blocage systématique.

« Je travaille dessus, je sais que mon lancer n’est pas aussi régu­lier que je le voudrais. Sous pres­sion, il faut que j’ar­rive simple­ment à mettre la balle en jeu, peu importe si l’ad­ver­saire sait où je vais servir. C’est un aspect sur lequel je travaille pour être plus constante, mais j’es­saie aussi de faire ce qui me semble le plus naturel. C’est clai­re­ment un axe de progres­sion », a déclaré Gauff en confé­rence de presse avant d’af­fronter Karolina Muchova pour une première finale en 2026. Une joueuse contre laquelle elle n’a jamais perdu.