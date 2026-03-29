Contrainte à l’abandon à Indian Wells le 9 mars dernier, en raison d’une blessure au bras gauche, Cori Gauff ne s’attendait pas à atteindre la finale du WTA 1000 de Miami moins de trois semaines plus tard.
C’est ce que l’Américaine a expliqué dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Aryna Sabalenka en finale (6−2, 4–6, 6–3), en rappelant que son équipe ne voulait pas qu’elle joue ce tournoi.
« Je ne pense pas qu’ils soient choqués (les membres de son équipe, ndlr). Ils savent que quand je suis dans le bon état d’esprit, je peux faire beaucoup de choses. Mais après Indian Wells, je n’étais pas dans cet état d’esprit, donc ils voulaient me protéger, éviter que je me perde dans mon tennis. Mais c’était à Miami, près de chez moi, je me suis dit que même en cas de défaite, je rentrais chez moi en 45 minutes. Et honnêtement, je voulais aussi leur prouver qu’ils avaient tort. Ça m’a aidée à changer mon état d’esprit et à rester positive. Je suis contente d’avoir retrouvé du rythme. Je sais que je suis encore loin de mon meilleur niveau, et ça me rassure de faire de bons résultats malgré ça, parce que je vois clairement où je peux m’améliorer. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 10:18