Contrainte à l’abandon à Indian Wells le 9 mars dernier, en raison d’une bles­sure au bras gauche, Cori Gauff ne s’at­ten­dait pas à atteindre la finale du WTA 1000 de Miami moins de trois semaines plus tard.

C’est ce que l’Américaine a expliqué dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Aryna Sabalenka en finale (6−2, 4–6, 6–3), en rappe­lant que son équipe ne voulait pas qu’elle joue ce tournoi.

« Je ne pense pas qu’ils soient choqués (les membres de son équipe, ndlr). Ils savent que quand je suis dans le bon état d’es­prit, je peux faire beau­coup de choses. Mais après Indian Wells, je n’étais pas dans cet état d’es­prit, donc ils voulaient me protéger, éviter que je me perde dans mon tennis. Mais c’était à Miami, près de chez moi, je me suis dit que même en cas de défaite, je rentrais chez moi en 45 minutes. Et honnê­te­ment, je voulais aussi leur prouver qu’ils avaient tort. Ça m’a aidée à changer mon état d’es­prit et à rester posi­tive. Je suis contente d’avoir retrouvé du rythme. Je sais que je suis encore loin de mon meilleur niveau, et ça me rassure de faire de bons résul­tats malgré ça, parce que je vois clai­re­ment où je peux m’améliorer. »