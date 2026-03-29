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Coco Gauff, après sa défaite en finale contre Aryna Sabalenka : « Honnêtement, je voulais leur prouver qu’ils avaient tort »

Par
Baptiste Mulatier
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Contrainte à l’abandon à Indian Wells le 9 mars dernier, en raison d’une bles­sure au bras gauche, Cori Gauff ne s’at­ten­dait pas à atteindre la finale du WTA 1000 de Miami moins de trois semaines plus tard. 

C’est ce que l’Américaine a expliqué dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Aryna Sabalenka en finale (6−2, 4–6, 6–3), en rappe­lant que son équipe ne voulait pas qu’elle joue ce tournoi.

« Je ne pense pas qu’ils soient choqués (les membres de son équipe, ndlr). Ils savent que quand je suis dans le bon état d’es­prit, je peux faire beau­coup de choses. Mais après Indian Wells, je n’étais pas dans cet état d’es­prit, donc ils voulaient me protéger, éviter que je me perde dans mon tennis. Mais c’était à Miami, près de chez moi, je me suis dit que même en cas de défaite, je rentrais chez moi en 45 minutes. Et honnê­te­ment, je voulais aussi leur prouver qu’ils avaient tort. Ça m’a aidée à changer mon état d’es­prit et à rester posi­tive. Je suis contente d’avoir retrouvé du rythme. Je sais que je suis encore loin de mon meilleur niveau, et ça me rassure de faire de bons résul­tats malgré ça, parce que je vois clai­re­ment où je peux m’améliorer. »

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 10:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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