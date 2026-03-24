Qualifiée pour la première fois de sa carrière en quarts de finale du WTA 1000 de Miami, Coco Gauff, qui est encore loin de son meilleur niveau avec notamment un service toujours aussi inconstant, a le mérite de s’accrocher.
Pas épargnée par les critiques, notamment sur les réseaux sociaux, l’Américaine a confié, lors de son passage en conférence de presse d’après match, avoir pris ses distances avec certaines applications.
« En ce moment, je me suis un peu éloignée de Twitter, c’est un peu toxique. En fait, ça fait quelques mois que je n’y suis pas allée, maintenant je me tiens au courant via Threads », a déclaré Gauff avant d’évoquer son premier quart de finale en Floride après sept participations. « Je suppose que ça devait arriver un jour ou l’autre, même si ce n’est pas un secret : au final, tout ça, ça se gagne à la sueur de son front. Je crois que les dernières fois où j’ai joué ici, j’ai eu quelques matchs très difficiles, même si peut‐être que mentalement, je n’étais pas tout à fait là non plus. Aujourd’hui (lundi) je voulais juste rester concentrée. Je suppose qu’il y a une pression supplémentaire chaque fois que je joue ici, je vois des visages familiers dans la foule et je ne veux pas les décevoir. Cette année, je suis venu avec pour seul objectif de profiter de l’ambiance et du match, plutôt que de me focaliser sur le résultat. Même si j’ai eu des matchs difficiles, je me suis beaucoup amusé, c’est donc la meilleure approche pour aborder les matchs. »
Publié le mardi 24 mars 2026 à 18:45