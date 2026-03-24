Qualifiée pour la première fois de sa carrière en quarts de finale du WTA 1000 de Miami, Coco Gauff, qui est encore loin de son meilleur niveau avec notam­ment un service toujours aussi incons­tant, a le mérite de s’accrocher.

Pas épar­gnée par les critiques, notam­ment sur les réseaux sociaux, l’Américaine a confié, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, avoir pris ses distances avec certaines applications.

« En ce moment, je me suis un peu éloi­gnée de Twitter, c’est un peu toxique. En fait, ça fait quelques mois que je n’y suis pas allée, main­te­nant je me tiens au courant via Threads », a déclaré Gauff avant d’évo­quer son premier quart de finale en Floride après sept parti­ci­pa­tions. « Je suppose que ça devait arriver un jour ou l’autre, même si ce n’est pas un secret : au final, tout ça, ça se gagne à la sueur de son front. Je crois que les dernières fois où j’ai joué ici, j’ai eu quelques matchs très diffi­ciles, même si peut‐être que menta­le­ment, je n’étais pas tout à fait là non plus. Aujourd’hui (lundi) je voulais juste rester concen­trée. Je suppose qu’il y a une pres­sion supplé­men­taire chaque fois que je joue ici, je vois des visages fami­liers dans la foule et je ne veux pas les déce­voir. Cette année, je suis venu avec pour seul objectif de profiter de l’ambiance et du match, plutôt que de me foca­liser sur le résultat. Même si j’ai eu des matchs diffi­ciles, je me suis beau­coup amusé, c’est donc la meilleure approche pour aborder les matchs. »