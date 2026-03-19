Quelques jours après avoir ressenti comme un feu d’artifice dans son bras gauche lors de son abandon face Alexandra Eala au troisième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, Coco Gauff, qui a tenu à s’aligner sur le tournoi de Miami, a révélé qu’elle avait passé pour la première fois de sa vie une IRM, qui n’a finalement rien révélée.
Et visiblement, cette expérience ne restera pas gravée dans sa mémoire comme l’a expliqué l’Américaine en conférence de presse d’avant tournoi.
« C’était la première fois que je passais une IRM : ça coûte très cher et j’avais l’impression d’être dans un cercueil. Ça a été une expérience vraiment étrange. J’ai eu un sentiment de claustrophobie. Je n’ai vraiment pas envie d’en refaire une », a déclaré la 4e joueuse mondiale qui sera opposée à Semenistaja ou Cocciaretto pour son entrée en lice.
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 16:56