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Coco Gauff : « C’était la première fois. Ça coûte très cher et j’avais l’im­pres­sion d’être dans un cercueil »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Quelques jours après avoir ressenti comme un feu d’ar­ti­fice dans son bras gauche lors de son abandon face Alexandra Eala au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, Coco Gauff, qui a tenu à s’ali­gner sur le tournoi de Miami, a révélé qu’elle avait passé pour la première fois de sa vie une IRM, qui n’a fina­le­ment rien révélée. 

Et visi­ble­ment, cette expé­rience ne restera pas gravée dans sa mémoire comme l’a expliqué l’Américaine en confé­rence de presse d’avant tournoi. 

« C’était la première fois que je passais une IRM : ça coûte très cher et j’avais l’im­pres­sion d’être dans un cercueil. Ça a été une expé­rience vrai­ment étrange. J’ai eu un senti­ment de claus­tro­phobie. Je n’ai vrai­ment pas envie d’en refaire une », a déclaré la 4e joueuse mondiale qui sera opposée à Semenistaja ou Cocciaretto pour son entrée en lice. 

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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