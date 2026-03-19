Quelques jours après avoir ressenti comme un feu d’ar­ti­fice dans son bras gauche lors de son abandon face Alexandra Eala au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells, Coco Gauff, qui a tenu à s’ali­gner sur le tournoi de Miami, a révélé qu’elle avait passé pour la première fois de sa vie une IRM, qui n’a fina­le­ment rien révélée.

Et visi­ble­ment, cette expé­rience ne restera pas gravée dans sa mémoire comme l’a expliqué l’Américaine en confé­rence de presse d’avant tournoi.

« C’était la première fois que je passais une IRM : ça coûte très cher et j’avais l’im­pres­sion d’être dans un cercueil. Ça a été une expé­rience vrai­ment étrange. J’ai eu un senti­ment de claus­tro­phobie. Je n’ai vrai­ment pas envie d’en refaire une », a déclaré la 4e joueuse mondiale qui sera opposée à Semenistaja ou Cocciaretto pour son entrée en lice.