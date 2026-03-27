À la recherche d’un premier titre depuis le mois d’oc­tobre dernier, Coco Gauff s’éclate enfin sous le soleil de la Floride.

En domi­nant faci­le­ment Karolina Muchova en demi‐finales du WTA 1000 de Miami (6−1, 6–1), l’Américaine atteint donc sa première finale en 2026 où elle va défier Aryna Sabalenka. Après une période diffi­cile, il semble bien que ce tournoi soit le point de départ d’une nouvelle dyna­mique pour l’ac­tuelle 4e joueuse mondiale.

« Je suis super excitée d’être en finale de ce tournoi. Comme je l’ai dit toute la semaine, je ne m’attendais pas à être en finale. Je suis vrai­ment heureuse. J’ai juste essayé de retrouver la joie dans ce sport. Je me suis amusée. Aujourd’hui, c’était un peu plus simple, mais cette semaine a été remplie de matchs très longs. Au fil des batailles, je me suis amusée. C’est agréable de passer en 2 sets aujourd’hui. »