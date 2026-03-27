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Coco Gauff is back : « Je ne m’attendais pas à être en finale. J’ai juste essayé de retrouver la joie dans ce sport »

Par
Jean Muller
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À la recherche d’un premier titre depuis le mois d’oc­tobre dernier, Coco Gauff s’éclate enfin sous le soleil de la Floride. 

En domi­nant faci­le­ment Karolina Muchova en demi‐finales du WTA 1000 de Miami (6−1, 6–1), l’Américaine atteint donc sa première finale en 2026 où elle va défier Aryna Sabalenka. Après une période diffi­cile, il semble bien que ce tournoi soit le point de départ d’une nouvelle dyna­mique pour l’ac­tuelle 4e joueuse mondiale. 

« Je suis super excitée d’être en finale de ce tournoi. Comme je l’ai dit toute la semaine, je ne m’attendais pas à être en finale. Je suis vrai­ment heureuse. J’ai juste essayé de retrouver la joie dans ce sport. Je me suis amusée. Aujourd’hui, c’était un peu plus simple, mais cette semaine a été remplie de matchs très longs. Au fil des batailles, je me suis amusée. C’est agréable de passer en 2 sets aujourd’hui. »

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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