À la recherche d’un premier titre depuis le mois d’octobre dernier, Coco Gauff s’éclate enfin sous le soleil de la Floride.
En dominant facilement Karolina Muchova en demi‐finales du WTA 1000 de Miami (6−1, 6–1), l’Américaine atteint donc sa première finale en 2026 où elle va défier Aryna Sabalenka. Après une période difficile, il semble bien que ce tournoi soit le point de départ d’une nouvelle dynamique pour l’actuelle 4e joueuse mondiale.
« Je suis super excitée d’être en finale de ce tournoi. Comme je l’ai dit toute la semaine, je ne m’attendais pas à être en finale. Je suis vraiment heureuse. J’ai juste essayé de retrouver la joie dans ce sport. Je me suis amusée. Aujourd’hui, c’était un peu plus simple, mais cette semaine a été remplie de matchs très longs. Au fil des batailles, je me suis amusée. C’est agréable de passer en 2 sets aujourd’hui. »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 10:22