« C’est comme si un feu d’artifice avait explosé dans mon bras », expli­quait Cori Gauff après son abandon au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells face à Alexandra Eala, le 9 mars dernier.

Moins de deux semaines plus tard, elle se retrouve en huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami, notam­ment grâce à une victoire contre sa compa­triote Alycia Parks : 3–6, 6–0, 6–1.

« Je n’avais aucune attente avant le début du tournoi. La plupart des membres de mon équipe ne voulaient même pas que je joue ce tournoi, mais j’ai en quelque sorte opposé mon veto. J’aborde ces matchs avec un état d’esprit positif. J’avais aussi envie de leur prouver qu’ils avaient tort. J’ai l’im­pres­sion que je gagner encore quelques matchs pour leur prouver qu’ils ont tort », a déclaré la numéro 4 mondiale dans des propos relayés par Tennis365.

Elle affron­tera la Roumaine Sorana Cirstea (35e mondiale) pour tenter de conti­nuer son parcours en Floride.