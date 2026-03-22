Accueil WTA WTA - Miami

Coco Gauff : « La plupart des membres de mon équipe ne voulaient même pas que je joue ce tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
-
478
United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

« C’est comme si un feu d’artifice avait explosé dans mon bras », expli­quait Cori Gauff après son abandon au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells face à Alexandra Eala, le 9 mars dernier. 

Moins de deux semaines plus tard, elle se retrouve en huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami, notam­ment grâce à une victoire contre sa compa­triote Alycia Parks : 3–6, 6–0, 6–1.

« Je n’avais aucune attente avant le début du tournoi. La plupart des membres de mon équipe ne voulaient même pas que je joue ce tournoi, mais j’ai en quelque sorte opposé mon veto. J’aborde ces matchs avec un état d’esprit positif. J’avais aussi envie de leur prouver qu’ils avaient tort. J’ai l’im­pres­sion que je gagner encore quelques matchs pour leur prouver qu’ils ont tort », a déclaré la numéro 4 mondiale dans des propos relayés par Tennis365.

Elle affron­tera la Roumaine Sorana Cirstea (35e mondiale) pour tenter de conti­nuer son parcours en Floride. 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 16:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.