« C’est comme si un feu d’artifice avait explosé dans mon bras », expliquait Cori Gauff après son abandon au troisième tour du WTA 1000 d’Indian Wells face à Alexandra Eala, le 9 mars dernier.
Moins de deux semaines plus tard, elle se retrouve en huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami, notamment grâce à une victoire contre sa compatriote Alycia Parks : 3–6, 6–0, 6–1.
« Je n’avais aucune attente avant le début du tournoi. La plupart des membres de mon équipe ne voulaient même pas que je joue ce tournoi, mais j’ai en quelque sorte opposé mon veto. J’aborde ces matchs avec un état d’esprit positif. J’avais aussi envie de leur prouver qu’ils avaient tort. J’ai l’impression que je gagner encore quelques matchs pour leur prouver qu’ils ont tort », a déclaré la numéro 4 mondiale dans des propos relayés par Tennis365.
Elle affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (35e mondiale) pour tenter de continuer son parcours en Floride.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 16:05