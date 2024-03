A l’issue de son succès, l’Américaine qui arrête sa carrière pour des soucis de santé à la fin de l’année a été inter­rogée sur l’idée de pouvoir changer d’avis. Sa réponse a été claire et rien même pas ce titre ne peut la faire changer d’avis.

« Non, je ne chan­gerai pas (souriant). Merci quand même. J’ai l’impression que toutes ces ques­tions viennent d’un très bon endroit, car j’ai l’impression que beau­coup de gens aime­raient conti­nuer à me voir bien jouer. Mais comme je l’ai dit, j’ai des problèmes de santé, et avec ces problèmes de santé, cela rend les choses un peu plus diffi­ciles pour moi en dehors du terrain. J’espère que tout le monde pourra respecter cela. C’est quelque chose de très émotionnel et personnel »