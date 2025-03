Facilement quali­fiée pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami après une victoire en deux sets face à Maria Sakkari (6−2, 6–4), Cori Gauff s’est présentée en confé­rence de presse d’après match où elle a été inter­rogée sur la place de numéro 1 mondiale. Et l’Américaine ne fait pas de fixette, bien au contraire.

« Si je devais choisir entre devenir numéro 1 mondiale ou remporter un autre titre du Grand Chelem, je choi­si­rais le Grand Chelem, je l’ai toujours dit. Je ne sais pas, j’ai l’im­pres­sion que les gens se souviennent plus des titres que vous avez gagnés que de votre place de numéro 1 mondial. Évidemment, si je pouvais avoir les deux, ce serait bien aussi. Personnellement, après en avoir gagné un, j’ai­me­rais en gagner un autre à l’avenir. Maintenant, si j’en avais déjà gagné quatre et que je n’avais toujours pas atteint la première place, ce serait peut‐être une autre histoire. Mais comme je n’en ai gagné qu’un seul, j’ai­me­rais en gagner un autre pour renforcer un peu plus la base de mon palmarès. »