Contrainte à l’abandon en quarts de finale du tournoi d’Austin le 1er mars dernier, Danielle Collins a remporté moins d’un mois plus tard à Miami le plus beau titre de sa carrière. En confé­rence de presse, celle qui prendra sa retraite en fin de saison a raconté son calvaire.

« Il y a deux semaines, la situa­tion était bien diffé­rente. Je sortais d’une bles­sure au dos survenue à Austin. J’étais dévastée de ne pas pouvoir terminer ce tournoi. Je suis allée à Indian Wells et j’ai eu plusieurs jours de repos d’af­filée. J’ai eu quelques jours, sans exagérer, où je ne pouvais litté­ra­le­ment pas marcher. Mon petit ami devait souvent m’aider. C’était horrible. J’ai beau­coup pleuré en me disant que j’avais joué tous ces tour­nois, que j’avais travaillé si dur pour cela et que main­te­nant nous étions à Indian Wells et à Miami, cela se produi­sait. Pourquoi ? Heureusement, avec l’aide de la kiné­si­thé­rapie et du chiro­prac­teur, nous avons réussi à contrôler la situa­tion et à faire quelques ajus­te­ments au niveau de mon entraî­ne­ment et de ma récu­pé­ra­tion, ce qui m’a permis de mieux gérer la situa­tion. Après Indian Wells, j’ai pu béné­fi­cier de deux bonnes jour­nées d’entraînement »