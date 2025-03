Quelques jours après avoir révélé qu’elle avait sauvé et recueilli un chien qui venait de se faire percuter par une voiture sur la route, Danielle Collins a donné des nouvelles de celui qu’elle a nommé, Crash.

Et les nouvelles sont excellentes.

« Mise à jour sur Crash : Crash se réta­blit et est enfin sorti de l’hô­pital après 5 jours sous assis­tance respi­ra­toire. Sa respi­ra­tion est rede­venue normale, ses bles­sures se cica­trisent et il apprécie vrai­ment tout l’amour qu’il reçoit. Il est curieux, affec­tueux et recon­nais­sant d’avoir une seconde chance de vivre. C’était incroya­ble­ment doulou­reux de voir un chien souf­frir autant après avoir été renversé par une voiture, et laissé au milieu de la route avec tant de gens qui passaient à côté de son corps recro­que­villé. Je suis recon­nais­sante d’avoir pu être là et lui apporter les soins dont il avait besoin. Je l’ai offi­ciel­le­ment adopté et Quincy a main­te­nant un nouveau frère ! Une fois sa conva­les­cence terminée, il ira à l’école. Merci à tous ceux qui ont prié pour Crash. Merci aussi à la merveilleuse équipe de vété­ri­naires qui s’est occupée de Crash et l’a aidé à rece­voir les meilleurs soins possibles ! », a écrit la joueuse améri­caine sur son compte Instagram et dont le geste est vrai­ment à souligner.