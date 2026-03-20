Bénéficiaire d’une invi­ta­tion à Miami, Venus Williams a été battue dès son entrée en lice par Francesca Jones (93e mondiale) : 7–5, 7–5, en 1h52 de jeu.

Dans des propos rapportés par Punto de Break, la Britannique a fait passer un message à la légende améri­caine de 45 ans.

« Je lui ai dit que je lui disais bonne nuit, à elle et à Serena, tous les soirs, car elles sont toujours sur le mur de ma chambre. Je suis très recon­nais­sante d’avoir eu cette oppor­tu­nité. Quand j’avais cinq ans, mon père m’a emmenée à Wimbledon pour voir jouer les sœurs Williams, et sans cette expé­rience, je ne sais vrai­ment pas si j’aurais pour­suivi ma carrière dans le tennis comme je l’ai fait. »