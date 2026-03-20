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Francesca Jones, après sa victoire contre Venus Williams : « Je lui ai dit que je lui souhai­tais bonne nuit tous les soirs à elle et à Serena »

Par
Baptiste Mulatier
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Bénéficiaire d’une invi­ta­tion à Miami, Venus Williams a été battue dès son entrée en lice par Francesca Jones (93e mondiale) : 7–5, 7–5, en 1h52 de jeu. 

Dans des propos rapportés par Punto de Break, la Britannique a fait passer un message à la légende améri­caine de 45 ans. 

« Je lui ai dit que je lui disais bonne nuit, à elle et à Serena, tous les soirs, car elles sont toujours sur le mur de ma chambre. Je suis très recon­nais­sante d’avoir eu cette oppor­tu­nité. Quand j’avais cinq ans, mon père m’a emmenée à Wimbledon pour voir jouer les sœurs Williams, et sans cette expé­rience, je ne sais vrai­ment pas si j’aurais pour­suivi ma carrière dans le tennis comme je l’ai fait. »

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 15:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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