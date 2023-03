« Je pense que les fans devraient pouvoir se déplacer et parler pendant les matchs. Imaginez aller à un match de basket et ne rien dire . » Cette propo­si­tion de Frances Tiafoe fait jaser tant elle s’éloigne de la tradi­tion et des valeurs de ce sport.

Pourtant, Jessica Pegula a déjà validé l’idée tandis que Coco Gauff ne dit pas tota­le­ment non…

« J’ai vu ce qu’il a dit. Je dirai que j’ai fait une démons­tra­tion avec Barty. Nous avons joué avec de la musique pendant une exhi­bi­tion. Cela affecte certai­ne­ment la façon dont vous suivez la balle et le son qu’elle émet, c’est certain. Je ne sais pas si nous pour­rons faire de la musique à fond. J’ai toujours dit que le tennis n’avait pas besoin d’être tota­le­ment silen­cieux. En gran­dis­sant, j’ai joué au Pompey Park. Il y avait toujours à côté des matchs de base­ball, des entraî­ne­ments de basket, de la nata­tion. C’était telle­ment bruyant là‐bas. Mon père m’a dit un jour : ‘Je ne veux plus jamais t’en­tendre te plaindre du bruit pendant un match’. C’était à l’âge de huit ou neuf ans. Je ne suis pas le joueur qui va se plaindre du bruit. Je pense vrai­ment que cela affecte le jeu, donc je ne vais pas dire ça. Peut‐être qu’un peu de bruit serait le bien­venu. Je ne sais pas si nous pour­rions faire de la musique à fond », a estimé la 6e joueuse mondiale après sa défaite à Miami contre Anastasia Potapova (6−7, 7–5, 6–2).