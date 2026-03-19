En février dernier, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respectivement numéro 1 et 2 mondiale au moment des faits, avaient annoncé en même temps leur forfait pour le WTA 1000 de Dubaï avec des messages presque similaires. Remonté, le directeur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense déception et réclamé un retrait de points au classement pour les deux joueuses.
Un peu plus d’un mois plus tard, Sabalenka, titrée à Indian Wells, a livré une réponse assez cinglante au micro du Guardian : « Je trouve ça ridicule. Je ne suis pas sûre de vouloir y retourner après ce qu’il a dit. »
Dans des propos rapportés par Tennis365 à Miami, Cori Gauff a réagi à cette réponse de la numéro 1 mondiale en lui apportant son soutien.
« J’ai juste l’impression qu’Iga et Aryna ont disputé ce tournoi tellement de fois, et cela n’avait rien de personnel. C’est difficile. Nous faisons de notre mieux pour respecter le calendrier. Je comprends tout à fait ce qu’elle [Sabalenka] ressent, car ces commentaires étaient inutiles. »
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 09:58