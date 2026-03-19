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Gauff sur la réponse cinglante de Sabalenka au direc­teur du tournoi de Dubaï : « Je comprends tout à fait ce qu’elle ressent, ces commen­taires étaient inutiles »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

En février dernier, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale au moment des faits, avaient annoncé en même temps leur forfait pour le WTA 1000 de Dubaï avec des messages presque simi­laires. Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses

Un peu plus d’un mois plus tard, Sabalenka, titrée à Indian Wells, a livré une réponse assez cinglante au micro du Guardian : « Je trouve ça ridi­cule. Je ne suis pas sûre de vouloir y retourner après ce qu’il a dit. »

Dans des propos rapportés par Tennis365 à Miami, Cori Gauff a réagi à cette réponse de la numéro 1 mondiale en lui appor­tant son soutien. 

« J’ai juste l’im­pres­sion qu’Iga et Aryna ont disputé ce tournoi telle­ment de fois, et cela n’avait rien de personnel. C’est diffi­cile. Nous faisons de notre mieux pour respecter le calen­drier. Je comprends tout à fait ce qu’elle [Sabalenka] ressent, car ces commen­taires étaient inutiles. »

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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