En février dernier, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale au moment des faits, avaient annoncé en même temps leur forfait pour le WTA 1000 de Dubaï avec des messages presque simi­laires. Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses.

Un peu plus d’un mois plus tard, Sabalenka, titrée à Indian Wells, a livré une réponse assez cinglante au micro du Guardian : « Je trouve ça ridi­cule. Je ne suis pas sûre de vouloir y retourner après ce qu’il a dit. »

Dans des propos rapportés par Tennis365 à Miami, Cori Gauff a réagi à cette réponse de la numéro 1 mondiale en lui appor­tant son soutien.

« J’ai juste l’im­pres­sion qu’Iga et Aryna ont disputé ce tournoi telle­ment de fois, et cela n’avait rien de personnel. C’est diffi­cile. Nous faisons de notre mieux pour respecter le calen­drier. Je comprends tout à fait ce qu’elle [Sabalenka] ressent, car ces commen­taires étaient inutiles. »