Régulièrement plombée par les bles­sures, Ons Jabeur a été contrainte d’aban­donner face à Jasmine Paolini au deuxième tour du Masters 1000 de Miami alors qu’elle était menée 3–4 dans le premier set.

Visiblement touchée au niveau du mollet gauche, la triple fina­liste en Grand Chelem est sortie du court en boitant.

Jasmine Paolini advances to the 4th round in Miami as Jabeur is forced to retire due to injury.



Ons was limping… very sad news for her.



Hoping to see this lady back on court very soon. ❤️‍🩹



