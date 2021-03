Simona Halep, tombeuse de Caroline Garcia au 1er tour à Miami, est contrainte de déclarer forfait pour la suite du tournoi. Elle souffre appa­rem­ment de douleurs à l’épaule droite. « Je suis vrai­ment désolée mais ma bles­sure ne me laisse pas jouer comme je le voudrais. Je suis triste de ne pas pouvoir conti­nuer, je voulais venir ici pour donner mon maximum et jouer beau­coup de matchs mais je ne peux malheu­reu­se­ment pas. J’espère revenir l’année prochaine en forme et meilleure. Je voudrais dire un grand merci aux orga­ni­sa­teurs ce Miami Open et à la WTA pour leurs efforts dans l’or­ga­ni­sa­tion de grand événe­ment et pour nous faire sentir en sécu­rité », a déclaré la Roumaine.

Anastasija Sevastova est donc quali­fiée pour les 8èmes de finale.