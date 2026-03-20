Éliminée en quarts de finale à l’Open d’Australie, à Doha et à Indian Wells, Iga Swiatek a vécu une déception d’une autre ampleur à Miami, où elle a été battue dès son entrée en lice au deuxième tour par sa compatriote, Magda Linette (1−6, 7–5, 6–3).
Lors de la dernière émission « Sans Filet » sur la Winamax TV, le journaliste Benoît Maylin a exprimé son inquiétude pour la sextuple lauréate en Grand Chelem.
😧 « Iga Swiatek me fait peur. Elle se met à douter de tout parce qu’elle travaille comme une dingue mais tout déraille. Elle avait réussi à mettre de l’ordre dans sa tête mais là elle n’y arrive plus. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 20, 2026
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« Elle n’est pas perdue du tout, c’est ça qui est bien, ce n’est pas la joueuse qui ne sait plus quoi faire, mais qui commence à douter de tout quoi, parce qu’elle travaille comme une dingue. Elle se rend compte qu’à un moment, tout déraille quoi, il n’y a plus rien qui fonctionne, donc elle réfléchit encore plus, donc elle se crispe, donc elle fait n’importe quoi, donc elle réfléchit encore plus. Elle avait réussi à mettre de l’ordre dans sa tête après un début de carrière qui a été fracassant. Je la voyais gagner tous les tournois du grand chelem, donc c’est pour te dire à quel point j’avais une confiance absolue en cette fille. Maintenant, on ne sait plus. Ça doit être terrifiant parce qu’elle a un super entraîneur, le message doit avoir du mal à passer, on sait qu’elle traille avec sa psychologue depuis longtemps. Qu’est‐ce que tu fais ? Est‐ce que tu casses tout ? Tu dégages tout le monde et tu dis, allez, on reprend une autre cellule autour de moi et on va essayer de trouver des clés ? Mais elle dit que c’est sa faute, c’est son problème. On a vu la Iga très étrange, qui commence à faire n’importe quoi, qui s’affole, qui se précipite et qui devient dingue. Elle me fait peur. »
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 16:28