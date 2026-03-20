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« Iga Swiatek me fait peur. Elle se met à douter de tout parce qu’elle travaille comme une dingue mais tout déraille », alerte Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Éliminée en quarts de finale à l’Open d’Australie, à Doha et à Indian Wells, Iga Swiatek a vécu une décep­tion d’une autre ampleur à Miami, où elle a été battue dès son entrée en lice au deuxième tour par sa compa­triote, Magda Linette (1−6, 7–5, 6–3).

Lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » sur la Winamax TV, le jour­na­liste Benoît Maylin a exprimé son inquié­tude pour la sextuple lauréate en Grand Chelem. 

« Elle n’est pas perdue du tout, c’est ça qui est bien, ce n’est pas la joueuse qui ne sait plus quoi faire, mais qui commence à douter de tout quoi, parce qu’elle travaille comme une dingue. Elle se rend compte qu’à un moment, tout déraille quoi, il n’y a plus rien qui fonc­tionne, donc elle réflé­chit encore plus, donc elle se crispe, donc elle fait n’im­porte quoi, donc elle réflé­chit encore plus. Elle avait réussi à mettre de l’ordre dans sa tête après un début de carrière qui a été fracas­sant. Je la voyais gagner tous les tour­nois du grand chelem, donc c’est pour te dire à quel point j’avais une confiance absolue en cette fille. Maintenant, on ne sait plus. Ça doit être terri­fiant parce qu’elle a un super entraî­neur, le message doit avoir du mal à passer, on sait qu’elle traille avec sa psycho­logue depuis long­temps. Qu’est‐ce que tu fais ? Est‐ce que tu casses tout ? Tu dégages tout le monde et tu dis, allez, on reprend une autre cellule autour de moi et on va essayer de trouver des clés ? Mais elle dit que c’est sa faute, c’est son problème. On a vu la Iga très étrange, qui commence à faire n’im­porte quoi, qui s’af­fole, qui se préci­pite et qui devient dingue. Elle me fait peur. »

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 16:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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