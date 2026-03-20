Éliminée en quarts de finale à l’Open d’Australie, à Doha et à Indian Wells, Iga Swiatek a vécu une décep­tion d’une autre ampleur à Miami, où elle a été battue dès son entrée en lice au deuxième tour par sa compa­triote, Magda Linette (1−6, 7–5, 6–3).

Lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » sur la Winamax TV, le jour­na­liste Benoît Maylin a exprimé son inquié­tude pour la sextuple lauréate en Grand Chelem.

😧 « Iga Swiatek me fait peur. Elle se met à douter de tout parce qu’elle travaille comme une dingue mais tout déraille. Elle avait réussi à mettre de l’ordre dans sa tête mais là elle n’y arrive plus. »



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« Elle n’est pas perdue du tout, c’est ça qui est bien, ce n’est pas la joueuse qui ne sait plus quoi faire, mais qui commence à douter de tout quoi, parce qu’elle travaille comme une dingue. Elle se rend compte qu’à un moment, tout déraille quoi, il n’y a plus rien qui fonc­tionne, donc elle réflé­chit encore plus, donc elle se crispe, donc elle fait n’im­porte quoi, donc elle réflé­chit encore plus. Elle avait réussi à mettre de l’ordre dans sa tête après un début de carrière qui a été fracas­sant. Je la voyais gagner tous les tour­nois du grand chelem, donc c’est pour te dire à quel point j’avais une confiance absolue en cette fille. Maintenant, on ne sait plus. Ça doit être terri­fiant parce qu’elle a un super entraî­neur, le message doit avoir du mal à passer, on sait qu’elle traille avec sa psycho­logue depuis long­temps. Qu’est‐ce que tu fais ? Est‐ce que tu casses tout ? Tu dégages tout le monde et tu dis, allez, on reprend une autre cellule autour de moi et on va essayer de trouver des clés ? Mais elle dit que c’est sa faute, c’est son problème. On a vu la Iga très étrange, qui commence à faire n’im­porte quoi, qui s’af­fole, qui se préci­pite et qui devient dingue. Elle me fait peur. »