Après un début de saison 2025 rela­ti­ve­ment moyen (6 victoires pour 4 défaites avant son arrivée en Floride), Jasmine Paolini s’est quali­fiée pour sa première demi‐finale de l’année sur le WTA 1000 de Miami après une victoire face à Magda Linette.

L’Italienne et 7e joueuse mondiale, qui sera opposée à Aryna Sabalenka pour une place en finale, a tenu à rendre hommage à son compa­triote, Jannik Sinner, en confé­rence de presse d’après match.

« Jannik nous a beau­coup aidés. Nous avons le numéro un mondial, ce qui est incroyable pour l’Italie. Le tennis est en pleine crois­sance. Nous sommes de plus en plus convaincus de pouvoir obtenir d’ex­cel­lents résul­tats, car nous voyons d’autres joueurs y parvenir. À l’échauf­fe­ment, Lorenzo (Musetti) et Matteo (Berrettini) étaient là ; il y a beau­coup d’Italiens, donc c’est agréable. »