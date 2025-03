Deux fois vain­queur en huit confron­ta­tions face à Aryna Sabalenka, Jessica Pegula va retrouver l’ac­tuelle numéro 1 mondiale en finale du WTA 1000 de Miami ce dimanche. Et même si elle se sent très bien sur ces courts en Floride, l’Américaine est bien consciente qu’elle ne part pas favorite.

« J’ai vrai­ment le senti­ment d’être l’une des meilleures joueuse du monde sur dur, même si Aryna est un peu meilleure que moi, du moins en termes de résul­tats, puis­qu’elle a remporté l’Open d’Australie et l’US Open, et qu’elle m’a égale­ment battue à Cincinnati. Ce sera diffi­cile, j’es­père qu’elle donnera le meilleur d’elle‐même, ce serait formi­dable. Je suis fière d’af­fronter à nouveau l’une des meilleures sur dur, et de le faire en finale d’un WTA 1000. J’ai toujours pensé que je pouvais gagner ce tournoi, j’ai toujours été loin et j’ai toujours obtenu de bons résul­tats. Parfois, on a ce senti­ment lors des tour­nois, et c’est l’un de ces exemples. »