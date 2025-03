Qualifiée pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami où elle sera opposée à Kalinskaya, Jessica Pegula a été inter­rogée en confé­rence de presse sur la victoire très impor­tante d’Emma Raducanu face à Emma Navarro après presque 3 heures de match.

Et alors qu’elle pour­rait retrouver la Britannique en quarts de finale, l’Américaine a eu des mots gentils à son sujet.

« Quand elle joue à un haut niveau, elle fait partie des meilleures joueuses au monde. Je pense simple­ment qu’elle a eu un peu de mal avec les bles­sures, à trouver de la régu­la­rité. Je peux comprendre qu’elle soit un peu émotive. Gagner deux matchs en WTA 1000, battre une joueuse du Top 10 (Navarro), c’est énorme. Il faut parfois se battre physi­que­ment et menta­le­ment pour y arriver. Et à ce moment‐là, on se dit : ‘Mon Dieu, comment vais‐je faire si elle revient dans le troi­sième set et qu’elle gagne le jeu décisif ?’. Je suis sûr qu’elle a l’im­pres­sion qu’on lui a enlevé un poids des épaules. »