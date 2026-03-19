Jessica Pegula va commencer à faire des cauchemars d’Elena Rybakina.
Victime de la joueuse kazakhstanaise lors de ses deux dernières défaites (en demi‐finales de l’Open d’Australie et en quarts de finale du WTA 1000 d’Indian Wells), l’Américaine a évoqué la difficulté d’affronter ce type de joueuses, à l’instar également d’Aryna Sabalenka.
« La plupart des grands matchs que j’ai perdus, c’était contre elles ou contre Coco, ou contre la future gagnante du tournoi, ou encore contre une joueuse du top 5, mais j’ai bien progressé en améliorant mon jeu et en faisant ce qu’il fallait. Je joue de manière un peu plus offensive, je sers beaucoup mieux, je travaille mon déplacement et je mets au point différentes stratégies et combinaisons qui, je pense, fonctionnent bien contre elles… mais elles jouent un tennis incroyable en ce moment et sont à juste titre les deux meilleures du monde… J’ai été tout près, à deux doigts. C’est dur. Elles sont grandes, imposantes et ont des services puissants, et c’est parfois frustrant pour quelqu’un qui n’est pas aussi grand. Mais je pense quand même qu’il y a des choses que je peux très bien faire et que je peux continuer à améliorer pour les mettre sous pression. »
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 14:56