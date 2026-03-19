Jessica Pegula va commencer à faire des cauche­mars d’Elena Rybakina.

Victime de la joueuse kaza­khs­ta­naise lors de ses deux dernières défaites (en demi‐finales de l’Open d’Australie et en quarts de finale du WTA 1000 d’Indian Wells), l’Américaine a évoqué la diffi­culté d’af­fronter ce type de joueuses, à l’instar égale­ment d’Aryna Sabalenka.

« La plupart des grands matchs que j’ai perdus, c’était contre elles ou contre Coco, ou contre la future gagnante du tournoi, ou encore contre une joueuse du top 5, mais j’ai bien progressé en amélio­rant mon jeu et en faisant ce qu’il fallait. Je joue de manière un peu plus offen­sive, je sers beau­coup mieux, je travaille mon dépla­ce­ment et je mets au point diffé­rentes stra­té­gies et combi­nai­sons qui, je pense, fonc­tionnent bien contre elles… mais elles jouent un tennis incroyable en ce moment et sont à juste titre les deux meilleures du monde… J’ai été tout près, à deux doigts. C’est dur. Elles sont grandes, impo­santes et ont des services puis­sants, et c’est parfois frus­trant pour quelqu’un qui n’est pas aussi grand. Mais je pense quand même qu’il y a des choses que je peux très bien faire et que je peux conti­nuer à améliorer pour les mettre sous pression. »