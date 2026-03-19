À 45 ans, Venus Williams a perdu ses huit derniers matchs mais continue de concourir au plus haut niveau. Invitée à Miami après Indian Wells, la légende américaine bénéficie de wild cards qui devrait revenir à des joueuses plus jeune selon l’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, de passage dans l’émission « Hard Court ».
« J’ai un immense respect pour les exploits de Venus Williams. Multiple championne de Grand Chelem en simple, numéro une mondiale, mais il est temps. Une wild card pour le tableau principal serait utile à beaucoup de filles. Tout comme Maria Sharapova en a reçu une à son époque. Cette wild card aurait pu être utilisée de manière plus productive », a estimé l’ancien joueur russe, connu pour son franc‐parler.
Au premier tour, Venus affrontera la Britannique Francesca Jones (93e mondiale).
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 12:24