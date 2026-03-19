Accueil WTA WTA - Miami

Kafelnikov très cash : « L’invitation donnée à Venus Williams aurait pu être utilisée de manière plus productive »

Par
Baptiste Mulatier
-
0

À 45 ans, Venus Williams a perdu ses huit derniers matchs mais continue de concourir au plus haut niveau. Invitée à Miami après Indian Wells, la légende améri­caine béné­ficie de wild cards qui devrait revenir à des joueuses plus jeune selon l’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, de passage dans l’émis­sion « Hard Court ». 

« J’ai un immense respect pour les exploits de Venus Williams. Multiple cham­pionne de Grand Chelem en simple, numéro une mondiale, mais il est temps. Une wild card pour le tableau prin­cipal serait utile à beau­coup de filles. Tout comme Maria Sharapova en a reçu une à son époque. Cette wild card aurait pu être utilisée de manière plus produc­tive », a estimé l’an­cien joueur russe, connu pour son franc‐parler. 

Au premier tour, Venus affron­tera la Britannique Francesca Jones (93e mondiale). 

Publié le jeudi 19 mars 2026 à 12:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.