À 45 ans, Venus Williams a perdu ses huit derniers matchs mais continue de concourir au plus haut niveau. Invitée à Miami après Indian Wells, la légende améri­caine béné­ficie de wild cards qui devrait revenir à des joueuses plus jeune selon l’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, de passage dans l’émis­sion « Hard Court ».

« J’ai un immense respect pour les exploits de Venus Williams. Multiple cham­pionne de Grand Chelem en simple, numéro une mondiale, mais il est temps. Une wild card pour le tableau prin­cipal serait utile à beau­coup de filles. Tout comme Maria Sharapova en a reçu une à son époque. Cette wild card aurait pu être utilisée de manière plus produc­tive », a estimé l’an­cien joueur russe, connu pour son franc‐parler.

Au premier tour, Venus affron­tera la Britannique Francesca Jones (93e mondiale).