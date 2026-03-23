Éliminée en quarts de finale à l’Open d’Australie, à Doha et à Indian Wells, Iga Swiatek a vécu une déception d’une autre ampleur à Miami, où elle a été battue dès son entrée en lice au deuxième tour par sa compatriote, Magda Linette (1−6, 7–5, 6–3).
Après ce début de saison en deçà de ses attentes, la sextuple lauréate en Grand Chelem a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec son entraîneur depuis octobre 2024, Wim Fissette, qui l’a notamment accompagnée lors de son sacre à Wimbledon l’an dernier. L’ancien coach de Victoria Azarenka, Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber ou encore Naomi Osaka avait remplacé Tomasz Wiktorowski.
« Parfois, la vie et le sport nous réservent des moments comme celui‐ci… Miami a été une épreuve pour moi. Je ressens bien sûr de la déception, de l’amertume et un sentiment de responsabilité vis‐à‐vis de ma performance sur le terrain. J’ai également tiré de nombreuses leçons importantes, et je pense que c’est tout à fait humain. Cela dit, après plusieurs mois de collaboration avec mon entraîneur Wim Fissette, j’ai décidé de prendre une autre voie. Ce fut une période intense, pleine de défis et d’expériences marquantes. Je lui suis reconnaissante pour son soutien, son expérience et tout ce que nous avons accompli ensemble, y compris l’un de mes plus grands rêves dans le sport. Wim, merci pour cette période et pour les leçons que j’ai apprises grâce à toi. Je te souhaite tout le meilleur, tant sur le plan professionnel que personnel. Le reste de mon équipe reste inchangé. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions, mais je vous ferai part de la suite en temps voulu. Je prends le temps de prendre soin de moi, d’assimiler cette expérience et de me préparer pour un nouveau chapitre. Tout simplement, pas à pas, car comme je le dis souvent : c’est un marathon, pas un sprint », a expliqué la Polonaise sur Instagram.
Publié le lundi 23 mars 2026 à 15:17