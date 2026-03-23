Éliminée en quarts de finale à l’Open d’Australie, à Doha et à Indian Wells, Iga Swiatek a vécu une décep­tion d’une autre ampleur à Miami, où elle a été battue dès son entrée en lice au deuxième tour par sa compa­triote, Magda Linette (1−6, 7–5, 6–3).

Après ce début de saison en deçà de ses attentes, la sextuple lauréate en Grand Chelem a décidé de mettre un terme à sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur depuis octobre 2024, Wim Fissette, qui l’a notam­ment accom­pa­gnée lors de son sacre à Wimbledon l’an dernier. L’ancien coach de Victoria Azarenka, Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber ou encore Naomi Osaka avait remplacé Tomasz Wiktorowski.

« Parfois, la vie et le sport nous réservent des moments comme celui‐ci… Miami a été une épreuve pour moi. Je ressens bien sûr de la décep­tion, de l’amertume et un senti­ment de respon­sa­bi­lité vis‐à‐vis de ma perfor­mance sur le terrain. J’ai égale­ment tiré de nombreuses leçons impor­tantes, et je pense que c’est tout à fait humain. Cela dit, après plusieurs mois de colla­bo­ra­tion avec mon entraî­neur Wim Fissette, j’ai décidé de prendre une autre voie. Ce fut une période intense, pleine de défis et d’expériences marquantes. Je lui suis recon­nais­sante pour son soutien, son expé­rience et tout ce que nous avons accompli ensemble, y compris l’un de mes plus grands rêves dans le sport. Wim, merci pour cette période et pour les leçons que j’ai apprises grâce à toi. Je te souhaite tout le meilleur, tant sur le plan profes­sionnel que personnel. Le reste de mon équipe reste inchangé. Je sais que vous vous posez beau­coup de ques­tions, mais je vous ferai part de la suite en temps voulu. Je prends le temps de prendre soin de moi, d’assimiler cette expé­rience et de me préparer pour un nouveau chapitre. Tout simple­ment, pas à pas, car comme je le dis souvent : c’est un mara­thon, pas un sprint », a expliqué la Polonaise sur Instagram.