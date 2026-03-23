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La grande déci­sion Swiatek pour la suite de sa carrière : « Je sais que vous vous posez beau­coup de ques­tions, mais je vous ferai part de la suite en temps voulu »

Par
Baptiste Mulatier
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Éliminée en quarts de finale à l’Open d’Australie, à Doha et à Indian Wells, Iga Swiatek a vécu une décep­tion d’une autre ampleur à Miami, où elle a été battue dès son entrée en lice au deuxième tour par sa compa­triote, Magda Linette (1−6, 7–5, 6–3).

Après ce début de saison en deçà de ses attentes, la sextuple lauréate en Grand Chelem a décidé de mettre un terme à sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur depuis octobre 2024, Wim Fissette, qui l’a notam­ment accom­pa­gnée lors de son sacre à Wimbledon l’an dernier. L’ancien coach de Victoria Azarenka, Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber ou encore Naomi Osaka avait remplacé Tomasz Wiktorowski.

« Parfois, la vie et le sport nous réservent des moments comme celui‐ci… Miami a été une épreuve pour moi. Je ressens bien sûr de la décep­tion, de l’amertume et un senti­ment de respon­sa­bi­lité vis‐à‐vis de ma perfor­mance sur le terrain. J’ai égale­ment tiré de nombreuses leçons impor­tantes, et je pense que c’est tout à fait humain. Cela dit, après plusieurs mois de colla­bo­ra­tion avec mon entraî­neur Wim Fissette, j’ai décidé de prendre une autre voie. Ce fut une période intense, pleine de défis et d’expériences marquantes. Je lui suis recon­nais­sante pour son soutien, son expé­rience et tout ce que nous avons accompli ensemble, y compris l’un de mes plus grands rêves dans le sport. Wim, merci pour cette période et pour les leçons que j’ai apprises grâce à toi. Je te souhaite tout le meilleur, tant sur le plan profes­sionnel que personnel. Le reste de mon équipe reste inchangé. Je sais que vous vous posez beau­coup de ques­tions, mais je vous ferai part de la suite en temps voulu. Je prends le temps de prendre soin de moi, d’assimiler cette expé­rience et de me préparer pour un nouveau chapitre. Tout simple­ment, pas à pas, car comme je le dis souvent : c’est un mara­thon, pas un sprint », a expliqué la Polonaise sur Instagram.

Publié le lundi 23 mars 2026 à 15:17

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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