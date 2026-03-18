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La grosse frayeur de Coco Gauff : « C’est comme si un feu d’ar­ti­fice avait explosé dans mon bras »

Par
Thomas S
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Quelques jours après son abandon au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells face à Alexandra Eala, Cori Gauff a donné des nouvelles concer­nant son état de santé lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi à Miami.

L’Américaine, qui a ressenti une vive douleur dans le bras gauche, a quand même tenu à s’ali­gner sur l’un de ses tour­nois préféré, même si c’est encore loin d’être idéal en termes de sensa­tion, comme elle l’a expliqué. 

« C’est comme si un feu d’ar­ti­fice avait explosé dans mon bras. Dans l’ensemble, je vais pouvoir disputer ce tournoi. Parfois, je pour­rais ressentir la douleur un peu sur le court, mais de jour en jour, je le sens nette­ment moins. Je pense que l’objectif était juste­ment de disputer ce tournoi. J’ai pensé à ne pas le faire. Si ça n’avait pas été Miami, je l’aurais proba­ble­ment fait. Mais juste­ment parce que c’est Miami, je tenais vrai­ment à être là. »

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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