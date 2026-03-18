Quelques jours après son abandon au troisième tour du WTA 1000 d’Indian Wells face à Alexandra Eala, Cori Gauff a donné des nouvelles concernant son état de santé lors de son passage en conférence de presse d’avant tournoi à Miami.
L’Américaine, qui a ressenti une vive douleur dans le bras gauche, a quand même tenu à s’aligner sur l’un de ses tournois préféré, même si c’est encore loin d’être idéal en termes de sensation, comme elle l’a expliqué.
« C’est comme si un feu d’artifice avait explosé dans mon bras. Dans l’ensemble, je vais pouvoir disputer ce tournoi. Parfois, je pourrais ressentir la douleur un peu sur le court, mais de jour en jour, je le sens nettement moins. Je pense que l’objectif était justement de disputer ce tournoi. J’ai pensé à ne pas le faire. Si ça n’avait pas été Miami, je l’aurais probablement fait. Mais justement parce que c’est Miami, je tenais vraiment à être là. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 14:14