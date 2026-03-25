Alors qu’elle n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale en six participation au WTA 1000 de Miami, Coco Gauff, malgré une douleur au niveau du bras, a explosé ses standards en Floride en atteignant le dernier carré suite à sa victoire cette nuit face à Belinda Bencic (6−3, 1–6, 6–3).
Alors qu’elle sera opposé à Karolina Muchova pour une première finale en 2026, l’Américaine a expliqué avec un peu de déni qu’elle ne pensait pas du tout au titre. Une méthode bien connue pour s’enlever un maximum de pression.
« Je ne pense pas au titre. J’ai disputé suffisamment de tournois de ce genre pour savoir que les demi‐finales sont tout aussi éloignées du titre que le premier tour. Je n’y pense pas. Je suis vraiment heureuse et fière d’être ici. Je ne pensais absolument pas que cette année serait celle de ma percée, mais je m’en contenterai », a déclaré Gauff en conférence de presse d’après match.
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 15:45