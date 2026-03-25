Alors qu’elle n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale en six parti­ci­pa­tion au WTA 1000 de Miami, Coco Gauff, malgré une douleur au niveau du bras, a explosé ses stan­dards en Floride en attei­gnant le dernier carré suite à sa victoire cette nuit face à Belinda Bencic (6−3, 1–6, 6–3).

Alors qu’elle sera opposé à Karolina Muchova pour une première finale en 2026, l’Américaine a expliqué avec un peu de déni qu’elle ne pensait pas du tout au titre. Une méthode bien connue pour s’en­lever un maximum de pression.

« Je ne pense pas au titre. J’ai disputé suffi­sam­ment de tour­nois de ce genre pour savoir que les demi‐finales sont tout aussi éloi­gnées du titre que le premier tour. Je n’y pense pas. Je suis vrai­ment heureuse et fière d’être ici. Je ne pensais abso­lu­ment pas que cette année serait celle de ma percée, mais je m’en conten­terai », a déclaré Gauff en confé­rence de presse d’après match.