Jessica Pegula et Maria Sakkari se souvien­dront certai­ne­ment long­temps de ce match épique. Si c’est la joueuse grecque qui s’est fina­le­ment imposée après avoir notam­ment sauvé six balles de match (6–4, 2–6 7–6(6)), l’ac­co­lade entre les deux joueuses à la fin de cette grande et belle bataille semblait vrai­ment sincère.

Car le tennis c’est aussi et surtout cela, un respect mutuel entre deux joueuses qui se battent pour le même objectif.