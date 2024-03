De retour en début de saison après plus d’un an d’ab­sence, période durant laquelle elle a donné nais­sance à son premier enfant, Naomi Osaka pour­suit sa remontée. Et elle reste très exigeante avec elle‐même, la preuve avec ce message posté quelques jours après sa défaite au troi­sième tour du WTA 1000 de Miami contre Caroline Garcia (7−6, 7–5).

« Honnêtement, je suis vrai­ment dévasté d’avoir perdu, mais je suis extrê­me­ment recon­nais­sante pour le soutien, c’était amusant de jouer à nouveau dans une atmo­sphère comme celle‐ci. J’ai hâte de voir jusqu’où je peux aller et où cela me mènera. Je pense que mon deuxième match était certai­ne­ment le meilleur que j’ai joué jusqu’à présent et j’es­père que je pourrai jouer beau­coup d’autres matchs comme ça à l’avenir. »