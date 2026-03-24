Très souvent plombée par sa bles­sure chro­nique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa (100e) est loin de son niveau de 2022, lors­qu’elle occu­pait le deuxième rang mondial. Mais elle continue de se battre avec passion et déter­mi­na­tion, comme elle l’a expli­quée dans un message extrê­me­ment fort publié sur Instagram quelques jours sa défaite contre Iva Jovic au deuxième tour du WTA 1000 de Miami (6−2, 6–1).

« La peur, cette putain de peur. C’est telle­ment dur. Parfois, j’ai l’im­pres­sion de ne pas pouvoir contrôler les voix qui résonnent en moi. Les émotions sont trop fortes et je me sens dépassée. Le doute s’empare de moi et je me sens perdue dans un océan d’émo­tions. Il y a une chose dont je suis sûre : j’essaierai toujours de toutes mes forces. Je ferai tout ce qu’il faut. On ne se souviendra pas de moi comme celle qui a remporté le plus de titres, mais je veux qu’on se souvienne de moi pour ça : pour ces moments, pour avoir prouvé que Paula était capable de s’en sortir. Parce qu’une fois de plus, je vais prouver que je peux m’en sortir. Ce sera très dur, mais je promets de conti­nuer jusqu’à y arriver. Et même si pour l’instant les choses ne se passent pas comme prévu, et qu’il y a mille opinions diffé­rentes… je conti­nuerai. Et je conti­nuerai. Paula n’est pas de retour… mais elle le sera. »

Este mensaje de @paulabadosa pone los pelos de punta.



“Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son dema­siadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones”



“Hay… pic.twitter.com/BWp9i45lXH — David Orenes (@david_lrl) March 23, 2026

Admirable !