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Le message puis­sant de Badosa après son élimi­na­tion au deuxième tour : « Paula n’est pas de retour… mais elle le sera »

Par
Baptiste Mulatier
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Très souvent plombée par sa bles­sure chro­nique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa (100e) est loin de son niveau de 2022, lors­qu’elle occu­pait le deuxième rang mondial. Mais elle continue de se battre avec passion et déter­mi­na­tion, comme elle l’a expli­quée dans un message extrê­me­ment fort publié sur Instagram quelques jours sa défaite contre Iva Jovic au deuxième tour du WTA 1000 de Miami (6−2, 6–1).

« La peur, cette putain de peur. C’est telle­ment dur. Parfois, j’ai l’im­pres­sion de ne pas pouvoir contrôler les voix qui résonnent en moi. Les émotions sont trop fortes et je me sens dépassée. Le doute s’empare de moi et je me sens perdue dans un océan d’émo­tions. Il y a une chose dont je suis sûre : j’essaierai toujours de toutes mes forces. Je ferai tout ce qu’il faut. On ne se souviendra pas de moi comme celle qui a remporté le plus de titres, mais je veux qu’on se souvienne de moi pour ça : pour ces moments, pour avoir prouvé que Paula était capable de s’en sortir. Parce qu’une fois de plus, je vais prouver que je peux m’en sortir. Ce sera très dur, mais je promets de conti­nuer jusqu’à y arriver. Et même si pour l’instant les choses ne se passent pas comme prévu, et qu’il y a mille opinions diffé­rentes… je conti­nuerai. Et je conti­nuerai. Paula n’est pas de retour… mais elle le sera. »

Admirable !

Publié le mardi 24 mars 2026 à 11:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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