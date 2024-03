On le sait Paula et Aryana sont des vraies amies, elles sont très proches.

Comme l’Espagnole l’a précisé en confé­rence de presse, elle a été là pour son amie et elles ont beau­coup parlé ensemble.

Paula a aussi précisé qu’elle ne dirait rien de la teneur de leurs échanges car elle l’avait promis à son amie.

Concernant ce match, elle est dans le flou et il est clair qu’elle aurait préféré que le sort ne s’acharne pas.

« Je ne sais pas vrai­ment quoi dire. C’est l’une de mes meilleures amies. Bien sûr, je sais ce qu’elle vit. Honnêtement, cela n’a pas été facile pour moi non plus. Je ne sais vrai­ment pas quoi dire, honnê­te­ment. C’est une femme forte. Je pense qu’elle trou­vera le pouvoir quelque part. J’espère que ce sera une bataille, un bon match, et nous verrons bien »

Il risque vrai­ment d’y avoir beau­coup d’émo­tions, c’est une certitude.